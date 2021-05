Euro 2020: Coca-Cola è partner e lancia nuova campagna

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Coca-Cola, partner storico dell'evento dal 1974, affianca anche Uefa Euro 2020, una competizione con una dimensione ancora più europea con le partite giocate in 12 città di tutto il continente. La partnership, si legge in una nota, sarà amplificata dalla campagna "quando tifiamo insieme, c'è ancora più gusto", un invito a superare le differenze partendo da quelle calcistiche.

"Nonostante le differenze e le chiusure a causa della crisi che stiamo vivendo - ha detto Cristina Camilli, direttore comunicazione e affari istituzionali di Coca-Cola Italia e Albania -, la passione per il calcio ci unisce. In questa occasione vogliamo ribadire e con forza i valori di partecipazione, unione e ottimismo di cui Coca-Cola è da sempre portatrice e invitare tutti a superare le distanze attraverso la condivisione delle nostre passioni. Questo grande evento internazionale sarà l'occasione per comunicare uno dei nostri goal per la sostenibilità, con l'arrivo sul mercato della prima bottiglia Coca-Cola realizzata completamente in plastica riciclata. Un ulteriore passo per rendere sempre più concreto il concetto di economia circolare e invitare a riciclare correttamente, affinché nessuna bottiglia venga sprecata e possa tornare a nuova vita".

All'interno dell'hotspot dedicato in Largo dei Lombardi a Roma sarà possibile scoprire le iniziative in ambito sostenibilità messe in campo da Coca-Cola che sarà uno degli sponsor ufficiali della Fan Zone. (ANSA).