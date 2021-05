COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Procede senza sosta la campagna vaccinale in Lombardia: "221mila 30enni hanno aderito alla campagna vaccinale in poche ore. Le adesioni (5,5 milioni) intanto continuano a crescere per tutte le fasce d'età, con i 40enni che arrivano al 65%, 78% per i 50enni, sfiorano il 90% gli over 60. L'88% degli over 80 immunizzato con I° e II° dose", come scrive la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, sul suo profilo Twitter.

"Se avessimo più dosi - aggiunge il presidente Attilio Fontana -, potremmo arrivare ad iniettare 140mila-150mila vaccini al giorno, a cui si potrebbero aggiungere quelli iniettati dalle aziende".

"Invece - spiega - siamo arrivati al massimo a 117mila-118mila ma poi siamo stati costretti a scendere alle attuali 80mila-85mila dosi giornaliere. Speriamo, con le nuove previsioni di Figliuolo, di salire a fine giugno a 100mila dosi.

Se avessimo la possibilità di fare 100mila dosi al giorno, a fine luglio riusciremmo a somministrare una dose a tutti i lombardi e, se ne avessimo di più, potremmo farcela entro fine giugno".

Oltre che dai dati, che vedono ancora in calo i ricoverati sia in terapia intensiva (-13, 260) che negli altri reparti (-70, 1.299), il passaggio a una fase più serena è segnato anche da un fatto simbolico: questa mattina è stato smontato all'esterno del Padiglione B della Fiera di Bergamo, il silos dell'ossigeno montato nel clou dell'emergenza da coronavirus, nel marzo dell'anno scorso, quando Bergamo fu al centro della pandemia. La zona, usata come presidio ospedaliero per la Terapia Intensiva, sarà ora ripristinata come in passato.

Sempre a Bergamo, il dopo pandemia passa anche dal Bergamo Festival che, con il tema "Di generazione in generazione.

Costruire il presente per abitare il futuro", torna dal 2 al 4 luglio, dal vivo e all'aperto, nel Monastero di Astino. (ANSA).