A Milano un nuovo centro di produzione Rai

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Il Consiglio di amministrazione Rai ha approvato lo studio di fattibilità per la ridefinizione complessiva degli assetti produttivi e degli uffici amministrativi di Milano. L'implementazione è prevista entro l'inizio del 2025 e contempla il rilascio degli studi di Via Mecenate e una contestuale rivisitazione dell'area di Corso Sempione concentrando la produzione - spiega la Rai - in un nuovo sito logistico, moderno e funzionale volto a rispondere alle esigenze sempre più tecnologiche della Rai del futuro.

"Finalmente il segnale che chiedevamo da tempo è arrivato.

Oggi il Consiglio di amministrazione della Rai ha approvato il progetto di una nuova sede per il Centro di produzione Rai di Milano nell'area del Portello, ex polo fieristico milanese.

Felici che sia stata presa questa decisione". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l'approvazione del progetto da parte del Cda della Rai sulle sue pagine social. "Ora tutti al lavoro per realizzare il progetto, dando nuove opportunità a quest'area di Milano e nuovi stimoli al sistema radiotelevisivo pubblico e alle sue capacità creative e produttive", ha concluso. (ANSA).