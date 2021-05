Vaccini:Bertolaso, pronti a dosi a lombardi anche in vacanza

(ANSA) - PAVIA, 26 MAG - "Se necessario, siamo pronti a vaccinare i cittadini lombardi anche in vacanza. Ma, naturalmente, ci adegueremo alle indicazioni che arriveranno dal Governo. Nel caso in cui le vaccinazioni durante le vacanze non siano possibili, vedremo di adeguare i tempi di inoculazione della seconda dose". Lo ha dichiarato Guido Bertolaso, consulente di Regione Lombardia per la campagna vaccinale anti-Covid, a margine dell'inaugurazione del centro vaccinale del Policlinico San Matteo di Pavia al Palacampus dell'Università.

"Oggi - ha ricordato Bertolaso - tagliamo il traguardo di 5 milioni e mezzo di inoculazioni complessive in regione. Sono già 3 milioni i lombardi che hanno completato il ciclo di vaccinazioni, tra prima dose e richiamo. Da domani saranno aperte le prenotazioni per i 30enni e dal 2 giugno per i giovani dai 16 ai 30 anni. Tutti i lombardi che lo vogliono, avranno ricevuto almeno la prima dose entro luglio. La Lombardia sarà la prima regione a raggiungere l'immunità di gregge e i suoi abitanti potranno andare in vacanza tranquilli".

Bertolaso ha elogiato l'impegno della sanità pavese nella lotta contro il Covid, "sia nella fase più drammatica dell'emergenza che nell'attuale campagna vaccinale". Carlo Nicora, direttore generale del San Matteo, ha spiegato che nel centro inaugurato oggi "sono attive 16 'linee vaccinali' che possono consentire sino a 2.300 inoculazioni al giorno". Mara Azzi, direttore generale di Ats Pavia, ha ricordato che "in provincia di Pavia sino ad oggi è stato vaccinato il 40 per cento della popolazione, con particolare attenzione ai soggetti più fragili". (ANSA).