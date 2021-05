Vaccini: Moratti, entro mezzanotte via prenotazione over 30

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - "Entro la mezzanotte partiranno le adesioni per i trentenni. Noi diamo la mezzanotte poi effettivamente qualche anticipo nelle tornate precedenti c'è stato". Lo ha detto la vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, a margine della posa della prima pietra del Proton Center dell'Ieo a Milano.

"I dati complessivi sono di 5,5 mln di vaccinazioni, con il somministrato rispetto al consegnato del 97,1%. Quindi siamo la Regione più virtuosa - ha aggiunto -. Abbiamo un'adesione del 61% sul totale della popolazione. Confidiamo di vaccinare con almeno una dose tutti i lombardi che ne hanno diritto entro il 30 luglio".

A proposito invece delle vaccinazioni in vacanza, Moratti ha ribadito che "siamo l'unica regione ad aver creato un applicativo che da la possibilità di scelta della prima dose, in base a quando ci sarà la seconda. Questo attutisce molto il problema delle vacanze, così come l'aver concentrato le vaccinazioni escludendo il più possibile le due settimane di Ferragosto".

"In Regione Lombardia stiamo lavorando in accordo con il mandato ricevuto dalla conferenza dei presidenti delle regioni - ha concluso Moratti -. Stiamo lavorando per la vaccinazione nelle regioni di residenza di quelle persone che hanno ricevuto la prima dose in Regione Lombardia. Fino ad oggi il generale Figliuolo non si è pronunciato sulla possibilità delle vaccinazione in vacanza. La nostra posizione è quella di adeguarci alle indicazioni date dal commissario". (ANSA).