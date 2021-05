Vaccini: Moratti, dosi a maturandi entro fine scuola

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - "Noi non abbiamo bisogno di fare degli open day per i maturandi perché apriremo il 2 giugno la fascia dai 16 anni in su. In questo momento siamo assolutamente fiduciosi di poter vaccinarli tutti entro quelle che possono essere le date di fine scuola e inizio vacanza". Lo ha detto la vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, a margine della posa della prima pietra del Proton Center dell'Ieo a Milano.

"Se non sarà così, naturalmente per favorire tutti i nostri cittadini, ci attiveremo per poter verificare altre opportunità - ha aggiunto - Al momento con l'apertura del 2 giugno non lo riteniamo necessario, ma monitoreremo in maniera molto attenta" (ANSA).