Salone Mobile: 'supersalone' con nuovo format e concept

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Il Salone del Mobile per l'edizione 2021, la prima dopo la pandemia, si presenta con un nuovo nome e un nuovo logo. Si chiamerà 'supersalone' e sarà curato da Stefano Boeri con cinque co-progettisti. L'evento, in programma dal 5 al 10 settembre a Fiera Milano Rho, sarà aperto tutti i giorni non solo agli operatori ma anche al grande pubblico.

"Sarà un evento speciale, prima della sessantesima edizione del 2022 - ha detto Stefano Boeri, curatore dell'edizione -, sarà uno dei primi grandi eventi pubblici di folla che si faranno dopo la pandemia non solo in Italia ma nel mondo.

Metterà in scena le innovazioni ma anche i prodotti di catalogo e lo farà permettendo ai visitatori di acquistarli online".

Il 'supersalone' del 2021 ancora non si sa quanti padiglioni della fiera di Rho occuperà: "stiamo ragionando su 6-7 padiglioni, poi dipenderà dalla risposta delle aziende. Noi siamo contenti e ottimisti. Oltre alle aziende ci saranno anche le scuole internazionali di design", ha aggiunto Boeri.

"Accettare la sfida di organizzare un evento speciale, un "supersalone", in un anno così difficile e complicato, è il segno tangibile di quanto i nostri imprenditori e la Federazione abbiano gettato il cuore oltre l'ostacolo - ha detto Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo - per portare, ancora una volta, la comunità del design, i buyer nazionali e internazionali, i media e anche il pubblico generalista a Rho Fiera, per partecipare a un evento che non ha pari al mondo e che solo la città dii Milano è in grado di ospitare". (ANSA).