Pallanuoto: Brescia campione d'Italia, Recco ko 11-10

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Il quarto appuntamento vale lo scudetto 2021. L'AN Brescia batte 11-10 la Pro Recco e interrompe l'egemonia dei liguri che durava da 14 campionati consecutivi. La squadra di Alessandro Bovo gioca bene, soffre nel finale e conquista con merito il secondo scudetto della sua storia. Chiude la serie 3-1.

Recco parte subito col piede sull'acceleratore. Brescia è un fortino. Dopo due minuti e mezzo e dopo una doppia superiorità fallita Luongo trova il varco giusto per il vantaggio. Brescia la ribalta in fretta con Nikolaidis in più e Renzuto che spinge in rete la palla dopo il rigore fallito e Recco torna ad inseguire come in gara 3. Pareggia Di Fulvio ma sale la tensione tra i ragazzi di Hernandez; non è finito il primo tempo e Figlioli e Di Fulvio hanno già due falli gravi. I biancoazzurri di Bovo ne approfittano e fanno 4-2 con la doppietta di Dolce.

Inizia il secondo tempo e Lazic si procura subito il rigore che Cannella trasforma nel +3. Echenique e Nick Presciutti ricuciono lo strappo. Ivovic va nel pozzetto per il secondo fallo personale e Brescia torna a +3 sfruttando le superiorità numeriche . Anche Renzuto e Gitto hanno due falli da gestire.

Del Lungo garantisce le chiusure. Recco a fatica torna a -1; prima Figlioli dal perimetro, poi Aicardi in torsione. 7-6 all'intervallo di cinque minuti. Nel terzo tempo si affida all'estro di Mandic (doppietta) ma Brescia è quasi perfetto e con Dolce (altri due gol e fanno 4), Cannella e il capitano Christian Presciutti torna a +3. Ultimo tempo frenetico. Younger marca il -2, Del Lungo risponde da campione a Mandic, Bovo catechizza i suoi a 4'50" dalla fine. I campioni d'Italia tornano a -1 con Figlioli, poi Di Fulvio spreca un'ottima occasione. Brescia soffre e si rifugia nelle mani di Del Lungo.

Dalla panchina del Recco Hernandez chiama time out quando mancano 90 secondi. Cennella stoppa l'azione e Brescia respira.

Ultimi 30 secondi: va in attacco anche Bijac. Il tiro di Echenique termina sul fondo. Brescia è campione d'Italia.

"Adesso festeggiamo per tre giorni", dice lo storico capitano dei lombardi Christian Presciutti. (ANSA).