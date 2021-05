Moratti posa prima pietra Proton Center Ieo per cura tumori

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - La vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha posato stamani la prima pietra del nuovo 'Proton Center' all'Istituto europeo di oncologia (IEO) di via Ripamonti, a Milano. Si tratta di un innovativo centro per la terapia con protoni che aprirà le porte nel 2023, offrendo ai pazienti oncologici la forma tecnologicamente più avanzata di radioterapia ad alta precisione.

L'iniziativa è parte di un progetto di espansione che prevede nuovi edifici e una distribuzione funzionale degli spazi. "Ieo - ha commentato la vicepresidente - sarà così il primo Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico in Italia a offrire ai pazienti una cura salva vita, che nei Paesi avanzati è già ampiamente disponibile". (ANSA).