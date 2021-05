Moratti "l'Inter ha futuro anche senza Conte"

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - "Non so cosa succederà col futuro dell'allenatore e degli altri, ma l'Inter ha un futuro lo stesso anche se ci sono dei cambiamenti nell'ambito tecnico. Conte poteva essere meno aggressivo? Ognuno agisce col proprio carattere, non posso giudicare". Lo ha detto l'ex patron dell'Inter Massimo Moratti, intervistato dai giornalisti sotto la sede della Saras. "La presa di posizione della Curva? Queste sono le reazioni che solitamente la Curva ha per partecipare alla vita della società", ha proseguito Moratti, incalzato sulla delegazione della tifoseria organizzata che si è confrontata con la dirigenza dell'Inter dentro la sede del club.

"Mi dispiace per Zhang non fa apposta ad avere una situazione di questo genere, ha fatto e farà di tutto per evitarla. Simone Inzaghi in pole position? Lascio scegliere alla società, non mi posso permettere di dare giudizi personali. Deluso? Cerchiamo di accontentarci di aver vinto un campionato bellissimo, nella vita i cambiamenti a volte possono essere visti in modo negativo e invece poi hanno risvolti positivi. Se escludo un mio ritorno? Come allenatore penso di sì e anche per il resto", ha concluso Moratti con una battuta. (ANSA).