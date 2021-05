M5s: Conte incontra online consiglieri regionali Lombardia

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Questa mattina l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato in streaming il gruppo del Movimento Cinque Stelle Lombardia. "È stato un incontro costruttivo in cui il Movimento si è confermato unito e collaborativo. Conte ha dimostrato che la Lombardia è importante e ha ascoltato le nostre richieste. Da questa riunione usciamo con la convinzione che attraverso i temi lavoro, salute, ambiente e antimafia sia possibile strutturare una proposta concreta per la Lombardia. Una proposta attraverso la quale superare la visione tipica del centrodestra, che manca di una proiezione al futuro, e permetta alla Lombardia di crescere. La loro incapacità ha fatto tanto male, e continua a farne, alla nostra regione" dichiara il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia Massimo De Rosa, a margine dell'incontro.

"Conte ha ascoltato le nostre proposte - ha concluso -, riconoscendo di aver trovato un gruppo coeso, operativo e pronto a proseguire il percorso già avviato nel nuovo progetto. Dal canto nostro abbiamo rafforzato la volontà a lavorare insieme per il futuro del Movimento, anche attraverso una maggiore attenzione proprio alla Lombardia, che tanto ha sofferto nell'ultimo anno. Conte ha terminato l'incontro ribadendo che sarà al nostro fianco per il bene del Movimento e della Lombardia". (ANSA).