Inter: tifosi contro Zhang, prenditi responsabilità o vattene

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - La Curva Nord dell'Inter si schiera contro il presidente nerazzurro Steven Zhang per la vicenda Conte. Una rappresentanza della tifoseria organizzata si è infatti recata sotto la sede del club a Milano, esponendo due striscioni, il primo contro il presidente ("Zhang prenditi le tue responsabilità o lascia la nostra città") e il secondo sulla gestione ("Ridimensionare i campioni è solo da c... Mister, staff e giocatori non si toccano"). (ANSA).