E' morto Burgnich: Inter, sarai sempre la nostra 'Roccia'

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - È morto a 82 anni Tarcisio Burgnich. L'ex difensore della grande Inter, poi del Napoli. è scomparso nella notte dopo una lunga malattia. Burgnich è morto nella casa di cura S.Camillo a Forte dei Marmi (Lucca), dove era stato trasferito dopo una degenza all'ospedale Versilia. La salma sarà esposta nella casa funeraria Ferrante a Viareggio, cittadina dove l'ex calciatore e allenatore viveva. Era stato campione d'Europa con l'Italia nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970.

"Ciao Tarcisio, sarai sempre la nostra 'Roccia'".. Così lo ricorda l'Inter, sul proprio sito. "Ci sono degli uomini che vorresti sempre avere al tuo fianco, dei calciatori che vorresti sempre nella tua squadra, delle leggende che vorresti facciano sempre parte della tua storia. Tarcisio Burgnich ha incarnato la forza e i valori del nostro Club e l'Inter ha avuto il privilegio di vederlo lottare per i propri colori: statuario, implacabile, umile e sempre leale", prosegue l'Inter.

"12 stagioni all'Inter, 4 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 6 gol e 467 partite a difendere i nostri colori, gara dopo gara, allenamento dopo allenamento, forgiandosi ogni giorno di più per diventare la "Roccia" che tutti abbiamo conosciuto, proprio come l'aveva ribattezzato Armando Picchi", prosegue il club nerazzurro. Umile e determinato, insuperabile per gli avversari e prezioso alleato per i suoi compagni: oggi il suo sguardo fiero e la sua forza sono ricordi preziosi, un'immagine che rimarrà sempre impressa nella nostra storia", conclude il club nerazzurro. (ANSA).