Covid: Letta e Esposito a confronto su risposta Istituzioni

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Il segretario del Pd Enrico Letta e il filosofo Roberto Esposito, docente della "Normale" di Pisa, saranno i protagonisti del quinto incontro della scuola di formazione per "Architetti della Politica" PolìMiNa ("Politica Milano-Napoli").

L'incontro, in programma domani alle ore 16 nella sede della Fondazione Salvatore a Napoli e trasmesso sui canali social, si concentrerà sulle istituzioni e sulla loro risposta alla pandemia da COVID-19. La riflessione partirà dagli studi di Esposito per approdare al dibattito contemporaneo su una sfida che non è ancora vinta in Italia e nel mondo.

Promossa dalla Fondazione Salvatore, PolìMiNa si rivolge ai giovani tra i 18 ed i 33 anni, in collaborazione con l'Università Statale di Milano, la Federico II e il Suor Orsola Benincasa di Napoli, per costruire competenze utili "a ricucire il Paese, oramai spaccato in due, e di considerare la dimensione europea in cui Nord-Sud oggi si collocano, in un momento storico di grande fragilità". (ANSA).