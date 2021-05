Covid: Fontana, in Lombardia parametri da zona bianca

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - "La Lombardia da oggi ha parametri da zona bianca". Lo ha annunciato il presidente della Regione Attilio Fontana, durante una visita all'hub vaccinale di Novegro, alle porte di Milano. L'incidenza di casi positivi per 100.000 abitanti, infatti, negli ultimi 7 giorni è scesa a 48.

"Iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel - ha aggiunto - ma la nostra lotta al Covid non è finita". (ANSA).