Colpito a gamba da lastra, grave operaio

(ANSA) - BERGAMO, 26 MAG - Un altro infortunio sul lavoro oggi nella Bergamasca: un uomo di 43 anni è rimasto ferito ad Albano Sant'Alessandro mentre era al lavoro alla 'Tecnosaldatura' di via Mazza. L'operaio è stato colpito a una gamba da una lastra di metallo per ragioni ancora al vaglio di Ats. Sul posto, intorno alle 8 di stamattina, sono arrivati i soccorsi del 118, oltre ai carabinieri e al personale di Ats Bergamo. L'uomo, apparso in un primo momento in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).