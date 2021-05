Unitalsi, si chiude ciclo incontri per centenario

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Con l'appuntamento di giovedì 27 maggio si chiude il ciclo di tre incontri, organizzato da Unitalsi Lombarda sui social network per il centenario dell'associazione cattolica impegnata nel servizio degli ammalati ed al loro trasporto in pellegrinaggio presso santuari italiani ed internazionali, in particolare a Lourdes.

Protagonista anche di questo terzo dialogo monsignor Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia accademia delle scienze sociali. Impegnato in queste settimane anche con la trasmissione 'Le Ragioni della Speranza', seconda parte del programma "A Sua Immagine" su RaiUno.

Mons. Viganò approfondisce il cambiamento di approccio al mondo digitale, tema della lettera enciclica di Papa Francesco 'Fratelli tutti". E richiama quanto già presente nel messaggio per la Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali del 2019 in merito alle grandi opportunità della rete come accesso alla conoscenza e relazioni un tempo impensabili. "Siamo davvero onorati della sua presenza - hanno detto Vittore De Carli e Graziella Moschino, rispettivamente presidente e vicepresidente della sezione lombarda di Unitalsi - e particolarmente felici del successo fin qui ottenuto dagli incontri che hanno ricevuto una risposta attenta e partecipe di tantissimi unitalsiani e non solo". Mettere al centro del prossimo incontro online un tema come 'Fratelli tutti di Papa Francesco - Cambio di paradigma sul mondo digitale', ricordano, "è un ulteriore stimolo a riflettere su come il sistema dei media digitali non solo hanno modificato i processi produttivi, ma soprattutto hanno contribuito a rendere dominante un nuovo modello di business nel quale l'uomo, da creatore e costruttore di beni e servizi ai quali può avere accesso sempre più a basso costo, è divenuto merce e non più cliente'.

Per partecipare all'incontro, alle ore 21, che sarà diffuso anche sul canale Facebook di Unitalsi Lombarda e che si avvale della piattaforma Zoom, occorre iscriversi (https://bit.ly/3fK4lED). Info: segreteria@unitalsilombarda.it; (ANSA).