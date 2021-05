Sala: 'Spero che centrodestra trovi candidato qualificato'

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Giuseppe Sala pensa che sia giusto che il centrodestra si prende tempo per trovare il suo avversario alla corsa a sindaco di Milano, avversario che spera sia "qualificato" "Il centrodestra - ha detto a margine dell'inaugurazione dell'Adi Design Museum - si deve prendere il tempo necessario perché Milano è molto bilanciata fra centrodestra e centrosinistra e a spostare è la qualità del candidato o della candidata per cui c'è bisogno di un candidato o di una candidata credibile" e quindi, secondo il sindaco Giuseppe Sala, "è giusto che il centrodestra rifletta bene e trovi un candidato credibile". "Se c'è un candidato forte nel centrodestra - ha spiegato - non è un male per la città e anche per me, nel senso che se dovessi perdere so che lascio la città in mano a un candidato capace. Quindi rispetto i tempi che si sono dati e il mio augurio è che ci sia un avversario qualificato". (ANSA).