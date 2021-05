Oriali "Donnarumma sereno, speriamo mercato veloce"

(ANSA) - SANTA MARGHERITA DI PULA, 25 MAG - "Donnarumma? Ci siamo salutati, mi sembra tranquillo e sereno. Certo sarebbe bello che tutte le situazioni di mercato si risolvessero prima del via agli Europei". Così il manager della Nazionale, Lele Oriali, sul portiere azzurro in queste ore sempre più vicino all'addio al Milan. La nazionale è in ritiro da ieri sera al Forte Village di Santa Margherita di Pula in vista dell'amichevole di venerdì a Cagliari contro San Marino. (ANSA).