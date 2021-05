Moda: Capasa, nel 2021 fatturato a 80mld euro, +17%

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Il settore moda prevede di chiudere il 2021 con un fatturato di 80 miliardi di euro, in crescita del 17% sul 2020, secondo i Fashion Economics Trends della Camera della Moda, illustrati oggi dal presidente Carlo Capasa durante la presentazione della prossima edizione di Milano Moda Uomo.

In particolare, l'export dovrebbe crescere del 13% e l'import del 9,2%. "Marzo è stato il mese di svolta, di inversione di tendenza, anche se non siamo ancora - ha detto Capasa - ai livelli pre covid, ma stiamo andando meglio del massimo previsto, dovremmo chiudere con un meno 10% sul 2019 e speriamo che il 2022 ci riporti ai fatturati abituali". (ANSA).