Milano Moda Uomo, un graduale ritorno a normalità

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Sarà come le nostre vite di oggi, un graduale ritorno alla normalità, la prossima edizione di Milano Moda Uomo, in programma a Milano dal 18 al 22 giugno, con tamponi gratuiti per gli operatori e quattro sfilate in presenza: Dolce & Gabbana il 19 giugno; Etro il 20 giugno; Giorgio Armani il 21 Giugno con una doppia passerella.

"Speriamo che con l'avanzare della campagna vaccinale - auspica l'assessore del comune di Milano Cristina Tajani - si tratti dell'ultima settimana con una prevalenza di eventi digitali".

In tutto, sono 48 gli appuntamenti, 9 le presentazioni su appuntamento e 6 gli eventi per un totale di 63 brand in calendario.

Tra le novità, il debutto di Diesel che, con il nuovo direttore creativo Glenn Martens, il 21 Giugno presenterà una collezione 'allgender'. Prima volta in calendario anche per vari marchi tra cui Andrea Pompilio per Harmont & Blaine.

"Siamo pronti - garantisce il presidente di Camera Moda, Carlo Capasa - ad accogliere in sicurezza gli operatori che potranno viaggiare da giugno, daremo la possibilità di fare tamponi gratuiti per stampa e buyer, e stiamo delineando le linee guida con Ats per la sicurezza, su cui abbiamo sempre puntato come si è visto a settembre e luglio scorsi, tanto che sulla stampa internazionale siamo stati additati come la settimana della moda più sicura al mondo". (ANSA).