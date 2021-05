Lombardia: nuova campagna di promozione per Bitto e Casera

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Le Dop Bitto e Valtellina Casera compiono un quarto di secolo. Per celebrare i 25anni della registrazione dei due formaggi simbolo della Valtellina, il Consorzio di tutela ha commissionato una ricerca a Sg Marketing, che ha rivelato l'apprezzamento del pubblico, che li acquista per il loro sapore di montagna e per la loro tipicità, intesa come stretto legame con il territorio. Tuttavia, la stessa indagine ha messo in evidenza come questi due formaggi tipici siano ancora poco conosciuti dal grande pubblico, visto che solo un italiano su quattro conosce Bitto e Valtellina Casera. Per questo motivo, il consorzio ha lanciato una nuova campagna di promozione e un piano strategico di investimenti sul territorio per il biennio 2021-2022 del valore complessivo di 600.000 euro.

Le iniziative prevedono attività promozionali e turistiche sul territorio (tra cui la partenza a luglio del primo cammino del Bitto e del Valtellina Casera Dop), press tour, spot televisivi e radiofonici su scala nazionale e locale, azioni sui social media e iniziative di marketing nei supermercati e nei punti qualità nazionali per tutto il biennio 2021-2022.

"La Lombardia - ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia - produce 14 dei 49 formaggi Dop italiani. I prodotti agroalimentari Dop Igp della Lombardia hanno un valore di produzione complessiva di 1,8 miliardi di euro, con una crescita del 15% all'anno nel periodo pre Covid, pari al 23,2% del totale nazionale. Bitto e Casera sono due simboli della Lombardia e dell'agricoltura di montagna. L'indagine realizzata su questi due prodotti ci dice che c'è ancora un grande potenziale da sfruttare. La Regione è e sarà in prima linea insieme al consorzio per promuovere a livello comunicativo la qualità di questi formaggi eccezionali, per farli conoscere al grande pubblico e dare così il giusto valore al lavoro degli agricoltori". (ANSA).