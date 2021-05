Ginnastica: Villa, aereo per Tokyo sarebbe prima vittoria

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Salire sull'aereo per Tokyo, "sarà già quella la prima vittoria". Giorgia Villa, 18 anni, ginnasta della nazionale, tiene i piedi per terra ma sogna in grande, dopo aver sfiorato il podio agli Europei di Basilea ad aprile.

"Anche se un problema alla schiena mi ha dato qualche fastidio ora sto molto meglio - dice Giorgia - Il primo obiettivo rimane la convocazione e, in quel caso, spero di giocarmi qualcosa".

Campionessa alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires e agli Europei junior nel 2018, l'atleta delle Fiamme Oro si racconterà domani a 'Protezione e Sport', ciclo esclusivo di interviste a campioni italiani di varie discipline, trasmesso da Area X, lo spazio esperienziale di Intesa Sanpaolo Assicura dedicato alla cultura della protezione a Torino. L'appuntamento è per le 18,30 in diretta streaming su areax.info e ansa.it.

Per le 'Fate', le ginnaste della nazionale azzurra, l'ufficialità della convocazione a Tokyo arriverà fra circa un mese. Ecco perché l'attenzione rimane massima sui prossimi appuntamenti, a partire dagli Assoluti di giugno.

"L'insegnamento più importante in questo sport è non arrendersi al primo ostacolo - racconta - Poi ci vuole passione, perché è una vita che comporta davvero tanti sacrifici, anche nelle piccole cose". Per questo, quando si parla di 'protezione', il tema di Area X, a Giorgia vengono subito in mente i genitori.

"Anche se ho lasciato casa a 11 anni per trasferirmi a Brescia, dove mi alleno, sono sempre presenti - conclude - e quando poi arriva la vittoria è un'emozione che ripaga di qualsiasi rinuncia". (ANSA).