Droga: 9 arresti, sgominata banda spacciatori nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 25 MAG - I carabinieri di Vigevano (Pavia) hanno arrestato 9 persone che, secondo quanto è emerso dalle indagini, facevano parte di una banda di spacciatori che riforniva circa 200 clienti provenienti dalle province di Pavia, Milano e Novara. Lo spaccio avveniva nelle campagne della Lomellina, in particolare nelle aree vicine ai comuni di Vigevano (Pavia), Gambolò (Pavia) e Parona (Pavia).

In carcere sono finiti 4 cittadini marocchini che si occupavano del contatto diretto con i clienti; agli arresti domiciliari si trovano 5 italiani (residenti in provincia di Pavia) che fornivano supporto logistico alle attività illecite.

Per tutti l'accusa è di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno sequestrato circa un chilogrammo tra eroina e cocaina. L'indagine (coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Milano) ha permesso di appurare un volume di vendita di dosi di droga pari a circa 100 grammi di eroina e 120 grammi di cocaina al giorno, con un ricavo medio giornaliero che variava tra i 5.000 e i 7.000 euro. (ANSA).