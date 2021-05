COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Con 13.519 tamponi effettuati, sono 249 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in calo all'1,8% (ieri 2.1%). Continua il calo dei ricoveri sia in terapia intensiva (-10, 284) che negli altri reparti (-7, 1.473). I decessi sono 7 per un totale complessivo di 33.478 morti in regione dall'inizio della pandemia.

"Mi auguro che la mascherina la si possa togliere definitivamente. Da quello che si respira negli incontri, da metà o fine luglio potremmo togliercela, anche se alla fine ci si abitua. Non è un dramma insuperabile. È peggio la mancanza di socialità", dice il governatore Attilio Fontana aggiungendo che i lombardi che dovranno ricevere la seconda dose del vaccino nel periodo delle vacanze "dovranno tornare a casa".

Intanto sul piano sanitario efficientare la campagna vaccinale, attraverso linee dedicate alle aziende e ai loro lavoratori, all'interno dei grandi hub massivi e disponibilità delle imprese a provvedere alle somministrazioni nei propri luoghi di lavoro sono gli obiettivi del documento che disciplina le somministrazioni e le linee guida del protocollo d'intesa tra Regione e aziende approvato dalla Giunta regionale. Appena arriverà il via libera del Commissario governativo per l'emergenza Covid, dunque, la Lombardia potrà avviare la campagna.

"La Lombardia è stata la seconda regione a siglare l'accordo, dopo il Piemonte, per coinvolgere le farmacie nelle vaccinazioni anti-Covid, già dalla fine di gennaio scorso. Abbiamo già completato tutti i protocolli e concluso gli accordi con i grossisti. Domani abbiamo un altro incontro in Regione su questo", spiega Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia. (ANSA).