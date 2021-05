Mottarone: 10 i morti che arrivavano dalla Lombardia

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Sono ben dieci, su quattordici totali, i morti nell'incidente della funivia del Mottarone, a Stresa, provenienti dalla Lombardia, in particolare dalle province di Pavia e di Varese.

Da Pavia proveniva una intera famiglia di origini israeliana, padre, madre e due figli, Nell'elenco delle vittime figurano infatti Amit Biran, 30 anni, residente a Pavia in via Cà Bella 18, la moglie Tal Peleg, 26 anni, e il figlio Tom, 2 anni.

L'altro figlio di 5 anni della coppia, che era insieme a loro, è stato trasportato in gravissime condizioni. all'ospedale Regina Margherita di Torino Con loro anche i nonni della donna, Barbara Cohen Konisky, di 71 anni e Itshak Cohen, di 82, che erano venuti da Israele per stare con i loro familiari. Il gruppo familiare, bisnonni, genitori e figli, si era recato questa mattina nella località del Lago Maggiore per una gita.

Amit Biran, dal 2018 era iscritto all' Università di Medicina di Pavia dove era tirocinante. La moglie Tal, originaria di Tel Aviv, avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 13 agosto.

Dalla provincia di Varese erano invece partite in gita due coppie, una di loro con un bimbo ed in procinto di sposarsi, Sono morti Silvia Malnati, 27 anni e Alessandro Merlo, 29, fidanzati di Varese, e, da Vedano Olona, Vittorio Zorloni ed Elisabetta Persanini, di 55 e 37 anni, assieme al loro bambino di sei anni, Mattia, deceduto in ospedale. La coppia avrebbe dovuto sposarsi tra poco e stamane, alla ripresa della vita 'normale' dopo il lockdown, aveva scelto una gita in famiglia, sulla punta più alta del lago Maggiore.

Silvia ed Alessandro erano partiti insieme per un'escursione, Silvia si era laureata solo un mese fa, dopo cinque anni di frequenza all'università degli Studi di Milano, mentre lavorava come commessa da "Kiko", tra Milano e Varese. Al suo fianco sempre Alessandro, impiegato, con la passione la motocicletta, i videogiochi, le vette innevate e il mare. Anche Vittorio ed Elisabetta hanno visto i loro progetti finire in quella scarpata fatta di lamiere e lacrime sospese, così come la speranza di vedere salvo almeno il piccolo Mattia. (ANSA).