Covid: bloccate tre feste a Milano, 34 sanzionati

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Tre feste e in totale 34 persone identificate dalla Polizia di Stato per essere poi sanzionate per aver violato le norme anti Covid. Nel primo week-end in cui il coprifuoco è stato spostato di un'ora in avanti, cioè alle 23, a Milano dove ieri sera comunque le strade nelle zone della movida erano ancora affollate dopo la mezzanotte, non sono mancate le chiamate alle forze dell'ordine per schiamazzi, musica e party di giovani tra i 20 e i 30 anni.

Così alle 22.50 in una abitazione in uno stabile in zona Bonola sono stati sorpresi 12 ragazzi intenti a festeggiare.

All'1.15 altri 10 in un appartamento in viale Montenero per finire alle 3.45 con ancora 12 persone in una casa in viale Caprilli. (ANSA).