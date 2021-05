Gaza: Moni Ovadia, da Israele vero orrore

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Quello che Israele sta infliggendo ai palestinesi è "vero orrore", secondo lo scrittore e attore ebreo Moni Ovadia, che ha partecipato a un presidio a Milano promosso unitariamente da tutte le associazioni dei palestinesi a cui si sono unite realtà della sinistra.

"Ci si gonfia di retorica sulla sopravvivenza dello Stato d'Israele - ha detto - e ci si dimentica delle vittime in Palestina. I palestinesi hanno il diritto di non vedere distrutte le proprie case, di non vivere tra le macerie". "È uno Stato democratico quello che pratica sistematicamente l'occupazione? Quello che è ormai arrivato a oltre 800mila arresti amministrativi, senza alcun processo?", ha chiesto.

Per Ovadia, "anche in Israele vi sono molti ebrei che denunciano questa situazione come crimine di guerra" e lo scrittore ha spiegato di aver ricevuto minacce per questa sua presa di posizione. "Sono venute da gruppi neanche sionisti ma ormai ultranazionalisti - ha detto -, isterici, certamente affetti da sindrome psicopatologica. Le minacce le ho passate alla Polizia, gli insulti sono arrivati a fiumi ma mai rinuncerò alla mie idee".

Alla manifestazione erano presenti alcune centinaia di persone. "Con il popolo palestinese, per fermare il massacro dell'esercito israeliano. "L'Italia condanni i crimini di guerra commessi da Israele - tra le parole d'ordine - con l'uccisione di centinaia di civili e il bombardamento di scuole, ospedali, luoghi di culto e la pulizia etnica in corso a Gerusalemme Est" (ANSA).