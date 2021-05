Fotografia: 'Fuori dagli sche(r)mi' tra normale ed anormale

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Dopo il successo dell'edizione dell'anno scorso, ritorna in scena la mostra conclusiva di Shamiri© 2021, il percorso di formazione continua in fotografia ideato e condotto da Alessandro Tintori, ospitato dal Circolo Fotografico "Francesco Ventura" di San Donato Milanese.

L'esposizione, in programma oggi e domani a Spazio Arte 53 di Melegnano (Milano) e intitolata 'Fuori dagli sche(r)mi', è il risultato di un lavoro che necessariamente è stato sviluppato da remoto a causa delle restrizioni sanitarie dovute alla pandemia.

Infatti ciascuno degli 'allievi' partecipa alla mostra, con un progetto fotografico costruito intorno alla relazione tra normalità e anormalità. Usando uno strumento desueto e 'democratico' come una fotocamera usa a getta a pellicola - che si pone in esplicita contrapposizione alle consuetudini qualitative, quantitative e virtuali della fotografia contemporanea - e seguendo il vincolo di selezionare 19 fotografie delle 27 pose disponibili, ogni autore esprime il proprio punto di vista originale in un momento storico in cui i confini tra normale e anormale tendono a confondersi e mutare velocemente.

A partire dagli spunti forniti durante il corso fotografico ("Nessuno è normale", lo studio delle fotografie di Lisette Model e Diane Arbus, l'opera di Gian Butturini, la staged photography, l'immagine del corpo nella storia della fotografia e altro) ogni autore allestisce il proprio spazio con fotografie o vere e proprie installazioni normali, anormali o combinate.

La mostra è aperta dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30. L'accesso sarà regolato nel rispetto delle norme anti Covid-19. (ANSA).