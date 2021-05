Covid: riaprono impianti al Tonale con 450 sciatori

(ANSA) - BRESCIA, 22 MAG - "Avevamo venduto da giovedì tutti i biglietti online. Parliamo di 450 persone che hanno sciato fino alle 15.30". Lo ha detto all'ANSA Michele Bertolini, direttore di Adamello Sky, del Consorzio Pontedilegno-Tonale in Vallecamonica, nel Bresciano.

"Per noi - ha aggiunto - è stata una prova tecnica della vendita online e in generale vediamo questa due giorni come un segnale per il prossimo anno e per l'estate. Siamo ripartiti".

(ANSA).