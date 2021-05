COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Notizie positive riguardo la pandemia. Con 47.376 tamponi effettuati, sono 828 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività stabile all'1.7% (ieri 1.8%). Calano i ricoverati sia in terapia intensiva (-10, 298) che negli altri reparti (-96, 1.566). I decessi sono 13 per un totale complessivo di 33.462 morti in regione. E anche sulla campagna vaccinale. "La Lombardia è la prima regione italiana per utilizzo di vaccini, con il 95,4% delle dosi somministrate su quelle consegnate. A maggio somministrato 1,8 milioni di dosi su circa 1,6 milioni di consegnato, riducendo ulteriormente le scorte. Cresce l'adesione dei 40enni al 59%", scrive la vice presidente della Regione, Letizia Moratti, sul suo profilo Twitter.

Continuano le sanzioni per i comportamenti che mettono a rischio la salute. Erano in 44, di età compresa tra i 25 e i 38 anni i partecipanti a una festa abusiva sorpresi dagli agenti della Questura alle 3 di notte in un'abitazione presa in affitto in via Campanini, nei pressi della Stazione Centrale di Milano.

I poliziotti sono intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini che hanno sentito provenire dallo stabile schiamazzi e musica ad alto volume. Sono stati identificati e saranno sanzionati in base alle normative anti covid che vietano gli assembramenti e anche per la violazione del coprifuoco.

Sul versante del lavoro a Bergamo e provincia si cercano 4 mila tra camerieri e addetti in sala. Lo rende noto Ascom, secondo cui posti di lavoro ci sono, ma le candidature mancano anche a causa della fuga verso altri settori. Nonostante il blocco dei licenziamenti, infatti, il numero degli addetti è calato di 4.146 dipendenti (-18,7%) nel corso del 2020. (ANSA).