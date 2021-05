Coop Lombardia, nel 2020 10mln dedicati a progetti sociali

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Nel 2020 Coop Lombardia ha destinato alla comunità lombarda complessivamente 10 milioni di euro che sono stati utilizzati per diversi tipi di progetti, ad esempio a sostegno delle persone più fragili e degli studenti.

Lo scorso anno "siamo riusciti a spostare 10 milioni di euro per l' aiuto e il sostegno di tutto il territorio lombardo - ha spiegato Alfredo De Bellis, vice presidente vicario di Coop Lombardia -. Abbiamo cercato di alimentare il rapporto forte che abbiamo con il mondo della scuola anche durante il periodo della pandemia , abbiamo provato con gli insegnanti e gli alunni a riproporre i nostri percorsi con una modalità di didattica a distanza. In questi 10 milioni ci sono anche attività di solidarietà e di aiuto, ma anche una serie di supporti digitali, come Pc, tablet e tutto ciò che serve per connettersi che abbiamo donato alle scuole perché li dessero agli alunni che non li avevano".

Infine "abbiamo potenziato la rete di solidarietà, che ha funzionato anche prima della pandemia molto bene, continuando ad alimentare le parrocchie, le associazioni, le cooperative che consegnano la spesa a domicilio ad anziani soli e malati o alimentano realtà di sostegno alle persone che sono scivolate oltre la soglia di povertà. - ha concluso - Siamo stati i primi nei nostri negozi a creare il carrello sospeso". (ANSA).