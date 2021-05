Calcio: Pirelli resta a fianco dell'Inter con un nuovo ruolo

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Prosegue la partnership tra Pirelli e l'Inter, ma con un nuovo ruolo per il brand della Bicocca: dopo 26 anni, dalla prossima stagione il marchio lascerà la maglia nerazzurra, con Pirelli che diventerà Global Tyre Partner fino al campionato 2023/2024. Continuerà quindi la collaborazione tra le due società, che prosegue ininterrottamente dal 17 febbraio 1995.

"Il nuovo rapporto è testimonianza della fiducia reciproca fra Pirelli e Inter, costruita nel corso di tanti anni di passione comune", si legge in una nota. "Una lunga storia di passione sportiva si trasforma e continua - ha commentato Andrea Casaluci, General Manager Operations Pirelli -. Insieme abbiamo vissuto momenti difficili ma soprattutto abbiamo celebrato grandi successi. Siamo felici di poter proseguire il nostro rapporto con una delle squadre di calcio più importanti e famose del mondo e orgogliosi di essere vicini al team e ai tifosi per condividere altri momenti di passione e nuovi successi". "Siamo felici di annunciare la prosecuzione del rapporto tra Inter e Pirelli, una collaborazione storica e vincente che dura da 26 anni. Pirelli è parte della famiglia nerazzurra e ci auguriamo che questo nuovo accordo di partnership ci permetta di tagliare insieme nuovi importanti traguardi", le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate dell'Inter. (ANSA).