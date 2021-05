Calcio: Pioli, valutazioni su Milan? Conta solo domani sera

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - "Nella partita di domani c'è tanto, troppo. Non conta niente dove siamo oggi. Siamo meritatamente terzi in classifica al momento, ma conterà dove saremo domani sera. Le valutazioni si faranno alla fine": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, ultima chance per la Champions League e quindi partita che pesa enormemente sulle valutazioni della stagione rossonera. "Domani servirà forza mentale, compattezza e qualità.

A Bergamo ci saranno tutti, tutti i giocatori. Anche i tifosi saranno con noi anche se non potranno partire", aggiunge Pioli che conferma quindi la presenza a Bergamo, anche se non in panchina, di Zlatan Ibrahimovic infortunato ma fondamentale per il gruppo. (ANSA).