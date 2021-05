Vaccini: Moratti, da Aria disastri non la volevo dall'inizio

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - "Aria non la volevo dall'inizio, ma ero appena arrivata e mi sembrava giusto dare un'opportunità alla nostra piattaforma regionale, però avevo messo delle clausole che prevedevano una rescissione nel caso in cui il contratto non fosse stato eseguito correttamente. Quindi appena visto i disastri che erano stati provocati, ho cambiato e scelto Poste e oggi funziona tutto". Lo ha detto la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervenendo alla trasmissione 'L'aria che tira' su La7. "Siamo l'unica Regione ad aver creato un'applicazione su Poste per cui ognuno può andare a vedere la data della seconda somministrazione e quindi scegliere la data della prima somministrazione in funzione della seconda e quindi in qualche modo superare il problema delle vacanze" ha aggiunto. (ANSA).