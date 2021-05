Pugilato: domani a Cinisello Balsamo riunione con 5 match

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Domani al Palasport Salvador Allende di Cinisello Balsamo, la Opi 82 SSD di Alessandro Cherchi in collaborazione con l'ASD Rocky Marciano di Elvis Bejko e con il Comune di Cinisello Balsamo organizzerà una manifestazione a porte chiuse con 5 incontri professionistici. Tutti i combattimenti saranno trasmessi in live streaming sul canale YouTube della Federazione Pugilistica Italiana.

Saranno protagonisti alcuni dei più promettenti giovani pugili della scuderia Opi Since 82: il main event tra i pesi piuma Vincenzo La Femina e l'ex campione d'Italia Emiliano Salvini è previsto sulle 8 riprese. Il peso medio Joshua Nmomah, il superwelter Christian Cangelosi e il medio Francesco Russo affronteranno sulle sei riprese rispettivamente Bojan Radovic, Danilo Cioce e Ognjen Raukovic. Il debuttante peso leggero Giuseppe Osnato sfiderà Dmitrije Djordjevic sulle 4 riprese.

