Milano: nuova vita per ex discoteca Karma, al via il bando

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - L'ex discoteca Karma di Milano va a bando e potrà avere una nuova vita legata ad attività culturali o sportive. Il Comune ha messo a bando l'immobile e lo offre in concessione in diritto di superficie per 90 anni. In seguito alla revoca delle licenze di pubblico spettacolo, il complesso, conosciuto anche come 'Parco delle Rose', è stato dismesso ed è entrato nella disponibilità del Comune di Milano a seguito di una lunga e complessa vicenda giudiziaria.

L' offerente dovrà presentare un progetto di recupero, riqualificazione e manutenzione dell'ex discoteca prevedendo l'insediamento di funzioni di interesse pubblico come spazi socio-culturali e creativi, teatri e auditorium e locali per lo spettacolo, laboratori e spazi per l'innovazione, incubatori di imprese, centri polivalenti e centri sportivi. Sarà possibile insediare attività private purché siano anch'esse qualificanti e necessarie per generare reddito al fine di garantire la sostenibilità economica del recupero e della manutenzione dell'immobile. La proposta non potrà prevedere l'insediamento di discoteche e sale da ballo. "Questo immobile si trova un quadrante della città che sta cambiando profondamente - ha dichiarato in una nota l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran -. A poca distanza c'è il Parco di Porto di Mare, che sta rinascendo grazie alla collaborazione con Italia Nostra, il quartiere Corvetto, Santa Giulia e Porta Romana, i quartieri delle Olimpiadi, il nuovo campus del Conservatorio a Rogoredo.

Siamo fiduciosi che anche l'ex Karma potrà contribuire alla rigenerazione di questa parte di Milano". (ANSA).