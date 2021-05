COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Con 45.058 tamponi effettuati, sono 847 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività in calo all'1,8% (ieri 2,2%). Scendono per la prima volta dallo scorso ottobre sotto la soglia dei 2.000 i ricoverati che calano sia in terapia intensiva (-8) che negli altri reparti (-93). I decessi sono 11.

La campagna vaccinale procede spedita. Anche se - come ha detto oggi la vicepresidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti - "ci tengono con il freno a mano. Ma noi corriamo lo stesso". "Se ci verranno dati 85 mila vaccini al giorno - ha aggiunto - arriveremo a vaccinare tutti con la prima dose entro il 30 agosto, con 100 mila vaccineremo tutti entro il 30 luglio, se ce ne verranno dati 120mila vaccineremo tutti entro il 10 luglio".

Letizia Moratti è tornata a parlare anche della gestione di Aria, la società regionale che poi è stata esautorata: "Aria non la volevo dall'inizio, ma ero appena arrivata e mi sembrava giusto dare un'opportunità alla nostra piattaforma regionale, però avevo messo delle clausole che prevedevano una rescissione nel caso in cui il contratto non fosse stato eseguito correttamente. Quindi appena visto i disastri che erano stati provocati, ho cambiato e scelto Poste e oggi funziona tutto". La vicepresidente ha ricordato che la Lombardia è "l'unica Regione ad aver creato un'applicazione su Poste per cui ognuno può andare a vedere la data della seconda somministrazione e quindi scegliere la data della prima somministrazione in funzione della seconda e quindi in qualche modo superare il problema delle vacanze".

Intanto continuano a diminuire i contagi nelle scuole di Milano e Lodi. Nella settimana dal 10 al 16 maggio Ats Città Metropolitana ha ricevuto segnalazioni di 371 casi di tamponi positivi al Covid, di questi 308 di studenti e 63 di operatori scolastici. Sono stati invece 4.894 gli isolati, 4.754 alunni e 140 operatori. (ANSA).