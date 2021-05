Due 'super telecamere' per controllare il centro di Pavia

(ANSA) - PAVIA, 21 MAG - Due telecamere ad alta definizione, che consentono un riconoscimento facciale con grande precisione in qualsiasi ora del giorno e della notte, per intensificare i controlli in Piazza Vittoria, nel cuore di Pavia, e prevenire fenomeni criminali o atti di vandalismo. L'impianto, del costo complessivo di circa 40mila euro, è stato presentato in un incontro svoltosi al comando della Polizia Locale di Pavia, dove è in funzione il video che consente di visionare in ogni momento la situazione nella piazza centrale della città.

Presenti Pietro Trivi, assessore comunale alla sicurezza, Flaviano Crocco, comandante della Polizia Locale, il procuratore aggiunto Mario Venditti, il viceprefetto Lucrezia Loizzo e i rappresentanti locali delle forze dell'ordine. Le due telecamere sono state installate su palazzo Broletto e dall'altra parte della piazza, sulla pensilina delle scale che portano al mercato ipogeo.

Le immagini vengono registrate per 24 ore, sette giorni su sette (come prevede la legge). Grazie alle moderne tecnologie di cui sono dotate, è possibile risalire in tempi rapidi al momento in cui si sono verificati episodi che potrebbero essere oggetto di interesse da parte dell'autorità giudiziaria. L'intenzione del Comune è di estenderle anche in altre aree della città, a partire dalla vicina Piazza Duomo.

"Ci auguriamo che la presenza di questi strumenti possa funzionare da deterrente verso chi si ostina a non rispettare le regole, a partire dai fenomeni di malamovida che purtroppo si sono verificati anche di recente", ha sottolineato l'assessore Trivi. (ANSA).