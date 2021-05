A Human Technopole installati microscopi unici in Italia

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Lo Human Technopole si è dotato di potenti microscopi, unici in Italia, che utilizzano la crio-microscopia elettronica per indagare la struttura delle cellule e delle molecole al loro interno. Lo rende noto lo stesso istituto di ricerca per le scienze della vita che ha sede nel cuore di Mind (Milano Innovation District). Questi strumenti potranno portare ricadute positive nello studio di molte patologie, dalle malattie neurodegenerative ai tumori.

Titan Krios, Spectra, Glacios, Talos e Aquilos: sono questi i nomi dei crio-microscopi elettronici. Con la consegna dei primi quattro strumenti, l'istituto "segna una tappa fondamentale dello sviluppo della sua attività scientifica. Due di questi microscopi - spiega Human Technopole - sono in fase di prova ma già operativi e a disposizione dei ricercatori dell'Istituto, due sono in fase di settaggio e calibrazione, mentre un quinto sarà consegnato nelle prossime settimane".

Gli strumenti fanno parte di una struttura dedicata, la Facility di crio-microscopia elettronica, ospitata all'interno del North Pavilion: un edificio originariamente costruito per Expo Milano 2015 che nel corso dell'ultimo anno è stato oggetto di intesi lavori di rifunzionalizzazione per soddisfare i requisiti dei microscopi, uno dei quali è alto circa tre metri.

La Facility sarà guidata dal professor Alessandro Vannini già Deputy Head of Division all'Institute of Cancer Research di Londra e gestita da Paolo Swuec, biochimico con un dottorato di ricerca in Biologia Strutturale presso il Francis Crick Institute (UK).

"L’arrivo dei criomicroscopi elettronici - dice il presidente della Fondazione, Marco Simoni - rappresenta un importante avanzamento nello sviluppo di Human Technopole e il fatto che si pongano tra gli strumenti più avanzati al mondo ben rappresenta il respiro di questo progetto, che è stato pensato per divenire un centro di eccellenza a livello internazionale. L'accesso a questi strumenti sarà aperto anche a progetti di ricerca di altri istituti scientifici del nostro Paese".

"La tecnologia della crio-microscopia elettronica - commenta Iain Mattaj, direttore dello Human Technopole - rappresenta una vera e propria rivoluzione per la biologia e lo studio del funzionamento delle cellule".(ANSA).