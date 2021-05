Teatro Parenti lancia radio, tra protagonisti Timi e Gifuni

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Radiodrammi, interviste, rubriche, gioielli di repertorio, speciali da dietro le quinte nel palinsesto di Radio Parenti, l'emittente radiofonica del Teatro Franco Parenti voluta dalla direttrice Andrėe Ruth Shammah perché "viaggia con la voce, è la parola che evoca, che accende la fantasia, che invita all'ascolto. Il teatro è più forte della pandemia e la radio é amica del teatro, non lo sostituisce ma ne amplifica la prospettiva." La radio, che sarà presentata domani in teatro e in diretta Facebook, sarà on line da sabato 22 maggio alle 18 sulla piattaforma digitale del Franco Parenti www.parentionair.it con un palinsesto giornaliero. Tante le aree tematiche toccate ad intrecciare nuove produzioni e rielaborazioni di contenuti dell'archivio del Teatro: letteratura, poesia, teatro e vita, storia di Milano tra musica e parole, riflessioni sulla società, storia e filosofia, notizie, radiodrammi e tanta musica. Tra i protagonisti del palinsesto Gioele Dix, Andrée Ruth Shammah, Lella Costa, Filippo Timi, Fabrizio Gifuni, Luigi Lo Cascio, Lino Guanciale, Gabriele Lavia, Eduardo De Filippo, Giorgio Albertazzi, Maurizio Micheli, Corrado Tedeschi, Laura Marinoni, Massimo Cacciari, Umberto Galimberti, Massimo Recalcati e Vittorio Sermonti.

Il Direttore Responsabile di Radio Parenti è Christian Rocca, Direttore editoriale de Linkiesta e columnist de La Stampa. La radio è libera e gratuita per tutti, è - spiegano dal Parenti - un progetto di condivisione e partecipazione che può essere sostenuto attraverso una donazione. Le donazioni permettono a chi dona di accedere al beneficio fiscale di Art Bonus (simpatizzante 10€, Amico 50€, Sostenitore 100€, Mecenate 300€).

