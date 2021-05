Studentesse brianzole incontrano sindaca contro catcalling

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Le studentesse del liceo linguistico Parini di Lissone (Monza e Brianza) e Seregno (Monza e Brianza) hanno dato vita a un'iniziativa contro il cosiddetto 'catcalling' e decise a ribellarsi "contro fischi e volgarità" hanno raccontato episodi in cui si sono sentite prese di mira ricevute dalla sindaca di Lissone Concetta Monguzzi.

Le "ragazze del Parini", 1.390 studenti nelle due sedi, il 92% femmine, lo hanno fatto nell'ambito di un progetto di educazione civica guidato da una docente e sostenuto dalla dirigenza scolastica. "Discutevamo dell'Articolo 3 della Costituzione - spiega l'insegnante, Laura Cavazzina - con le classi quarte quando le ragazze, tutte 17enni, hanno iniziato a raccontare episodi in cui si sentivano prese di mira con parole e gesti. Hanno dichiarato di aver paura a girare per strada, anche in pieno giorno, nei paesi della Brianza". "Vivo nella paura delle molestie da quando ho 14 anni. Ho imparato a camminare più velocemente - racconta una di loro - e faccio finta di parlare al telefono. Mi è capitato anche fuori da scuola con lo zainetto in spalla e gli abiti comodi".

Dall'incontro è nata l'idea di un confronto con le forze dell'ordine e di una campagna di comunicazione, con l'aiuto del Comune. (ANSA).