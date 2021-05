Milano: Gianluigi Paragone si candida a sindaco

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Ci sarà anche Gianluigi Paragone tra gli sfidanti del sindaco uscente Giuseppe Sala alle amministrative di Milano. Il senatore eletto nelle file del Movimento 5 Stelle e poi, dopo l'espulsione, fondatore di "No Europa per l'Italia - ItalExit con Paragone", ha annunciato la sua candidatura nel corso del programma Omnibus in onda sul La7.

"Mi candido sindaco a Milano - ha detto Paragone -. Ho deciso di farlo perché per troppo tempo ho assistito e sto assistendo a una mutazione di Milano. Le città stanno cambiando pelle, e anche se Milano è considerata quella con meno problemi, in realtà non è così". "L'aumento delle code alla mensa della Caritas, il boom dei nuovi poveri - ha aggiunto Paragone - sono la fotografia di un degrado, di uno scivolamento del famoso ceto medio verso posizioni più basse. Vuol dire che qualcosa non sta girando bene a Milano" Paragone ha aggiunto che la sua candidatura "non è un'operazione inquadrabile nella logica centrodestra-centrosinistra, Italexit avrà un ruolo centrale ma sarà affiancata da liste che pensano che il tema del debito e dello Stato siano fondamentali". "La città che piace a noi non è soltanto luccichii e grattacieli, mentre la periferia viene abbandonata a se stessa. La Milano che deve affrontare le sfide è quella delle periferie tanto quanto del centro - ha concluso - E la sinistra non può illudersi di vincere parlando soltanto al centro della città". (ANSA).