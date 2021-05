Fedez: 'Il mio sogno, lanciare la mia linea di smalti'

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - "Ho un sogno, voglio lanciare la mia linea di smalti" dice Fedez, che il 20 maggio debutta nella cosmesi con Layla Cosmetics e la collezione "Noon by Fedez", smalti Gel Polish creati in collaborazione con l'artista italiano. La collezione, composta da sei smalti semipermanenti e uno speciale starter kit, deve il suo nome a Fedez che si è ispirato al colore e alla luce del sole prossimo allo zenit. Ecco così colori come 'Moon Safari', Top coat trasparente fluorescente che può esser applicato su ogni colore per renderli luminosi al buio o 'Slime', un giallo lime fluo brillante con la consistenza della pasta amata dai bambini. Il packaging, pensato insieme a Fedez, è sostenibile: il contenitore in vetro infatti è avvolto da un film bio che sostituisce la plastica (Earthfirst© PLA BCFB). "L'incontro con Fedez - dice Babila Spagnolo, Ceo di Layla Cosmetics - nasce dal comune desiderio di creare qualcosa di unico per le appassionate e gli appassionati di smalti, un prodotto che concede a tutti di esprimere la propria personalità e giocare con lo stile e i colori, divertendosi e stupendo". Fedez e Layla Cosmetics hanno deciso di devolvere una parte delle vendite al progetto "Piccoli Ospiti" di Fondazione Pangea Onlus, progetto a sostegno delle donne ed i figli vittime di violenza. (ANSA).