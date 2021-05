COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Con 44.109 tamponi effettuati, sono 1.003 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività in leggera crescita al 2,2% (ieri 1,9%). Continuano a calare i ricoveri sia in terapia intensiva (-21, 316) che negli altri reparti (-165, 1.755). I decessi sono 22 per un totale complessivo di 33.438 morti.

"Abbiamo superato i 5 milioni di somministrazioni. Un traguardo importante al quale oggi si affianca un altro dato significativo: il 60% dei lombardi, coinvolto attualmente nella campagna vaccinale, ha detto 'sì' alla somministrazione". Lo ha reso noto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando di vaccinazioni.

E sono 427.593 i lombardi tra i 40 e i 49 anni che da ieri sera hanno già prenotato la vaccinazione anti Covid-19 sul portale di Poste e Regione Lombardia. È quanto emerge da fonti della direzione Welfare della Regione. Più di 200mila cittadini appartenenti a questa fascia sono già stati vaccinati perché appartenenti ad altre categorie (fragili, caregiver, forze dell'ordine, insegnanti, personale sanitario). La platea dei 40-49enni lombardi è di 1,5 milioni di cittadini.

Una donna di 74 anni, Maria Maddalena Pecchi, è morta martedì tre ore dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer contro il Covid nell'hub di Sant'Angelo Lodigiano. Il medico legale ha ipotizzato un infarto come causa del decesso. La Asst di Lodi ha chiesto l'autopsia che sarà effettuata all'Istituto di Medicina legale di Pavia.

Buone notizie per l'Inter: consentito l'accesso allo stadio per 1.000 persone in occasione della festa scudetto in programma domenica pomeriggio al termine della sfida con l'Udinese.

Inoltre 4.500 tifosi potranno partecipare alla festa della Curva Nord, all'esterno dello stadio Meazza. (ANSA).