Arsenale in casa, 40enne arrestato nel pavese

(ANSA) - PAVIA, 20 MAG - Nella sua abitazione di Borgarello, un comune a pochi chilometri da Pavia, gli agenti della squadra mobile hanno trovato un vero e proprio arsenale: due carabine, una pistola-mitragliatrice con due caricatori e due silenziatori, un fucile da caccia, 423 tra cartucce e bossoli di vari calibro. Le armi, alcune delle quali erano nascoste anche in camera da letto, erano detenute illegalmente dall'uomo, un operaio di 40 anni che è stato arrestato dalla polizia.

Gli agenti sono entrati nella sua casa nell'ambito di una operazione anti-droga: i poliziotti non hanno trovato sostanze stupefacenti, ma le armi che sono state tutte sequestrate. Due avevano la matricola abrasa, un'altra è risultata rubata a Piacenza. Le indagini della mobile proseguono per verificare la provenienza e l'eventuale destinazione delle armi e stabilire se siano state utilizzate in azioni criminali. (ANSA).