Yves Rocher diventa società benefit

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - La filiale italiana di Yves Rocher è diventata una società benefit, cambiando la sua denominazione sociale. Il passaggio, avvenuto lo scorso 13 aprile, è stato comunicato oggi. "Da questo momento - spiega Benoit Ponte, Direttore Generale di Yves Rocher Italia - lo scopo generale aziendale non è più solo quello di perseguire una crescita economica, ma anche delle finalità di beneficio comune".

"Il bene comune è nostra priorità e pertanto il nostro obiettivo non é quello di essere l'azienda migliore del Pianeta, ma l'azienda migliore per il Pianeta- aggiunge Ponte - Da oltre 60 anni difendiamo una bellezza impegnata, naturale e responsabile, come quella immaginata dal nostro fondatore, Monsieur Yves Rocher".

Il Gruppo Rocher nel 2019 è stato il primo gruppo internazionale ad adottare formalmente e legalmente lo status di "mission-driven company" secondo la legge francese. Yves Rocher Italia ha deciso di iniziare lo stesso percorso, individuando 4 finalità di beneficio comune da inserire nello statuto aziendale. "Lavoreremo - spiega ancora il dg - sul nostro impatto ambientale in termini di distribuzione e logistica, sulla consapevolezza verso le tematiche ambientali, sul valore delle persone, coltivando i talenti, sull'importanza del worklife balance e del benessere dei dipendenti e daremo visibilità alle opportunità che offre il social selling, uno dei nostri due canali di vendita".

A livello di business "abbiamo come obiettivo - aggiunge Ponte - di continuare ad incrementare gli ottimi risultati già ottenuti perseguendo e consolidando la crescita a doppia cifra che abbiamo ottenuto per il settimo anno consecutivo in termini di fatturato". (ANSA).