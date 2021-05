Ruba le ceneri del cane della ex, condannato a 3 anni

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Aveva rubato l'urna con le ceneri del cane della ex che lo aveva lasciato, insieme ai suoi gioielli: per questo (ma anche per stalking e resistenza a pubblico ufficiale) un 45enne di Arezzo è stato condannato dal Gup di Varese Anna Giorgetti a tre anni e un mese. Lo riporta La Prealpina.

La donna lo aveva lasciato dopo una brevissima convivenza, appena dieci giorni. Ma lui non si era arreso e, secondo l'accusa, aveva continuato a telefonarle e a farsi trovare davanti al suo posto di lavoro. E mentre lei si era rifugiata da un'amica, le era entrato in casa prendendole gioielli di valore e le ceneri dell'animale. Non contento, inseguito dalle volanti di Busto Arsizio, ha anche rimediato la denuncia per resistenza.

Nello zaino aveva tutta la refurtiva. (ANSA).