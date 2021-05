Milano celebra la Giornata Internazionale dello Yoga

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Nel Giardino di Triennale Milano, la mattina del 20 giugno, i praticanti di yoga si troveranno per celebrare insieme, per il settimo anno consecutivo, la Giornata Internazionale dello Yoga. E lo faranno con 108 saluti al sole, una sequenza dinamica di asanas (posizioni) benefica per il corpo e per la mente.

L'appuntamento è organizzato da BaliYoga.it e Triennale Milano.

"L'esperienza di questi ultimi 14 mesi - afferma Simona Tarabini, fondatrice di BaliYoga.it - ci ha insegnato ad unirci, a condividere le esperienze in modo molto profondo sia stando a distanza che uniti all'interno dello stesso spazio. E quest'anno fonderemo le due cose: da Bali, dove mi trovo invierò la mia voce e i suoni della natura dell'Isola degli Dei per condurre tutti le persone unite nel Giardino di Triennale attraverso un viaggio trasformativo e pieno di luce: io sarò l'Anima, mentre tutte le insegnanti sul palco di Triennale saranno il Corpo di BaliYoga.it. E insieme a tutti i partecipanti diventeremo lo Spirito di una meditazione in movimento, tanto trasformativa quanto inattesa per tutta la luce interiore che sarà in grado di regalare. E sin d'ora posso assicurare che rimarrà nei sensi delle persone per tutta l'estate, e oltre". (ANSA).