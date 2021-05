COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Con 49.001 tamponi eseguiti è di 936 il numero di nuovi positivi registrati in Lombardia.

Prosegue il calo dei ricoveri: -16 in terapia intensiva e -72 nei reparti. Sono 25 i decessi, che portano il totale a 33.416.

Continua a spron battuto la campagna vaccinale. Secondo il coordinatore della Lega Lombarda, Fabrizio Cecchetti, "la Lombardia sta viaggiando come un treno", e giovedì avvierà le prenotazioni per gli over 40. Intanto - come ha spiegato Marco Salmoiraghi, dirigente dell'assessorato al Welfare, "le Ats lombarde contatteranno le organizzazioni che si occupano dei senzatetto per chiedere il numero di soggetti che assistono e per capire la capacità che hanno di somministrare le dosi vaccinali". Per quanto riguarda gli immigrati irregolari, "entro un paio di settimane dovremmo avere una soluzione" ha aggiunto Salmoiraghi, il quale ha ipotizzato per queste categorie l'uso del vaccino Johnson&Johnson, perché monodose. Una decisione non apprezzata da Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio Regionale: "Un autentico schiaffo - ha detto - a tutti coloro che stanno attendendo in coda il loro turno per vaccinarsi".

La Regione ha inoltre disposto la gratuità dei tamponi per i familiari in visita ai propri cari presso le case di riposo. È quanto prevede una circolare diffusa dalla Direzione Generale Welfare alle Ats e alle Asst lombarde.

Si moltiplicano le iniziativa per la ripartenza. Dal 21 maggio al 2 giugno i biglietti del cinema saranno gratuiti alla Cineteca Milano MEET per chi ha fatto la vaccinazione anti Covid, anche solo la prima dose. L'obiettivo, secondo gli organizzatori, è "promuovere la campagna vaccinale".

Una buona notizia, infine, per i tifosi dell'Atalanta: il ministro Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza valida "esclusivamente nella giornata di oggi" e solo in relazione alla finale di Coppa Italia contro la Juventus che si terrà a Reggio-Emilia, che sposta l'inizio del coprifuoco alle 24.

(ANSA).